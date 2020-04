Basile: “Commisso ragiona da industriale: questa situazione diventerà occasione di investimenti”

Massimo Basile, giornalista fiorentino a New York, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Commisso? E’ irritato dai rallentamenti ma vede una via d’uscita nel senso che nei momenti di crisi è il momento di investire. Nel 2001 con Mediacom era ad un passo dalla bancarotta, rilanciò e acquistò le quote degli altri soci per diventare proprietario unico. Da lì ha iniziato la scalata. La sua indole è da industriale, investire nel momento difficile. Lo stadio nuovo sarebbe un volano economico non solo per la Fiorentina ma per tutta la città che avrebbe nuovi posti di lavoro.