Basile: “Commisso felice per il trofeo. Piatek? Piace a Iachini, ma a gennaio disse ‘no'”

Il giornalista Massimo Basile ha parlato in collegamento telefonico dall’America durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Commisso è genuinamente felice, per gli americani i trofei dei giovani hanno molto valore. Rocco ora vorrebbe vedere un po’ di cessioni dei troppi giocatori che ci sono, parlo dei giocatori in più e non dei titolari. Javi Martinez? No, la Fiorentina cerca un regista. Questo e il centravanti sono i ruoli chiave per la società che davanti deve prendere un top giocatore. Piatek? E’ un buon giocatore, piace a Iachini ma credo che a gennaio abbia detto ‘no’ alla proposta viola. Commisso ieri ha seguito la Primavera, si vede che la proprietà è presente ed ha passione.