Basile: “Chiesa, rimanere è nel suo interesse, conferma anche Mancini”. Ecco perché

Massimo Basile in collegamento con gli studi di Radio Bruno affronta il tema relativo al tormentone-Chiesa:

“Commisso arriva domani, conta di incontrare Chiesa a Chicago. In America sono molto sereni, continuano a dire che “Chiesa resta punto e basta”. E se lui dovesse aver voglia di andare? Questo è l’anno degli Europei, Federico vorrà mettersi ancora in mostra. Anche Mancini ha ribadito che l’interesse del giovane è quello di giocare da protagonista. Se cambiasse tutto sarebbe clamoroso, io ne resterei sorpreso.

Già da prima Chiesa era considerato un simbolo, ora gli verrà proposto un ruolo da testimonial della campagna marketing tra USA ed Europa, offrendo introiti ulteriori al ritocco dell’ingaggio. Devo dire che quando uscirono le prime voci su Chiesa via, mi sentivo di capirlo, ma in questi mesi sta succedendo di tutto: quelli della Mediacom hanno bypassato la trattativa col padre, forti del contratto in essere, sembrano sicurissimi.”

Quindi, una ipotesi: “Se avessero rinnovato il contratto ora a Chiesa, si sarebbero tutti tarati su quello e sarebbero andati tutti a battere cassa di conseguenza. Settimana cruciale per capire Commisso”.