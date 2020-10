“Basta con gli alibi. Media punti potrebbe essere debolezza di Iachini”

Il corrispondente da New York per Repubblica e Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha parlato a Radio Bruno:

E’ inutile parlare di mercato. Ora vogliamo vedere di più da Iachini. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina che gioca in modo leggero. Non voglio che allenatore e società si aggrappino agli alibi, voglio veder giocare, senza dimenticare che la Fiorentina ha il settimo ingaggio in Serie A. Se Vlahovic, che ha ricevuto otto offerte da squadre europee, dovesse giocare, sarebbe la prima partita da titolare a mercato chiuso. Quindi non avrebbe alibi.

Callejon? E’ un grande giocatore, vede la porta anche dalla fascia. Questa è una prima differenza con Chiesa anche se penso che l’ex viola migliorerà con Pirlo.

L’attaccante? Non è solo questione del centravanti. Se l’esterno salta il terzino e arriva sul fondo, la difesa avversaria si schiaccia e l’attaccante ha più chance di tirare.

Iachini? E’ sotto esame come tutti. Commisso si è imposto, gli ha dato fiducia, l’allenatore sarà valutato sui risultati. Se prima la media punti di Iachini è stata il suo punto di forza, ora rischia di essere il suo punto debole. Mi aspetto una bella Fiorentina già da domenica. Sono curioso dei giovani. Spero di vedere una squadra che giochi con leggerezza.