Basile: “Iachini, con lui adesso c’è dialogo. Montella ha pagato il contrasto tra due idee…”

Massimo Basile ha commentato così i principali temi di casa viola, ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Iachini? Ha reintrodotto un lavoro individuale da vecchio istruttore, un ritorno ai fondamentali che può sembrare strano nel calcio professionistico, ma a volte è utile anche a questi livelli curare i dettagli nei minimi particolari. Mi sembra che, rispetto a Montella ci sia un dialogo che con Montella non esisteva per una questione caratteriale. Per i giocatori del livello della Fiorentina il rapporto personale/individuale è fondamentale, per farlo sentire importante e ricamare una trama

Commisso? Sì, da Montella si aspettava di più, l’ha sofferta perché non è stato semplice prendere la decisione. Momento chiave di quest’estate con Pradè che definisce il nuovo inizio di Montella come l’ultima grande occasione per il tecnico campano, un carico da mille. Ha pagato il contrasto tra l’idea che aveva di sé stesso come tecnico e quello che di lui pensavano i giocatori, un distacco con la realtà che lui ha patito e dalla cui ombra non è più riuscito a uscire.

Pedro? Atleticamente l’ho visto e mi sembra in ritardo rispetto ad un gruppo che non è abituato ad allenamenti estenuanti alla Zeman. Vedendolo ora non credo che come si era detto a Gennaio vedremo il vero Pedro. Credo quindi che la Fiorentina in merito al brasiliano abbia già deciso di mandarlo a giocare, nonostante non stringa con decisione su Cutrone: sono due questioni a sé stanti, a mio avviso. Lo vedrei in prestito, ma è una curiosità che mi resta.

Questione stadio? Al momento il patron americano è concentrato solo sulla squadra, è seriamente preoccupato e vuol vedere una reazione. Mi aspetto che alle prime domande sulle infrastrutture risponda di concentrarsi sul campo. Lui non ha deciso niente, non ha dato nessuna risposta per i dossier che sono ancora analizzati. Certo però che il restyling, nonostante ci sia un progetto pronto già da settembre, non consente di sfruttare al massimo le possibilità di uno stadio all’avanguardia. Il progetto iniziale, appena acquisita la società era quello di coprire il Franchi, così da garantire maggior comfort ai tifosi, per poi realizzare lo stadio nuovo.