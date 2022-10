Barzaghi: “Sabato non sarà facile per i viola. Jovic? Mi aspetto tanto da lui”

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di sabato sera tra Fiorentina e Inter. Di seguito le sue parole: "L'Inter prima del Barcellona ha organizzato una riunione tra i giocatori per rimettersi in carreggiata e sembra aver funzionato. Non sarà per niente facile per la Fiorentina. L'anno scorso i viola aveva messo sotto i nerazzurri nel primo tempo, ma poi è uscita la loro qualità e sono riusciti a ribaltare la situazione. Quest'anno, invece, soffrono maggiormente nei secondi tempi, quindi la squadra di Italiano potrebbe sfruttare questo tipo di soluzione. Lukaku non verrà convocato. Preferiscono lasciarlo a Milano a ricaricare al meglio le energie per questo mese di fuoco".