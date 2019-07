Baroni: “Ritiro, felicissimo per la prima settimana. L’Entella? Percorso concluso”. E sulla fascia…

Di seguito le parole del difensore della Fiorentina Riccardo Baroni il giorno dopo l’amichevole contro il Bari: “È un ritiro un po’ particolare, perché ci sono ragazzi con obiettivi diversi per la stagione che verrà. Alcuni faranno parte della Primavera, altri che o andranno in prestito o proveranno a rimanere nella rosa della prima squadra. Però abbiamo tutti un obiettivo comune, che è quello di lavorare bene e di farci trovare pronti. Il mio futuro? Sono stato felicissimo di aver fatto parte del ritiro già dalla prima settimana, adesso ne parlerò anche con la società e decideremo insieme”.

“La partita? Mi sono trovato bene, indossare la fascia della Fiorentina da Capitano è sempre un orgoglio, ero anche un po’ emozionato. Mio babbo era allo stadio? Mi fa sempre piacere quando viene, anche perché poi abbiamo modo di parlare di cosa ho fatto bene e cosa ho fatto meno bene. Marcare Antenucci? Per me è stato impegnativo ma anche bello. Se mi richiamassero a Chiavari? Ho vissuto un anno bellissimo culminato con la vittoria del campionato, in questo momento non so quali siano le intenzioni dell’Entella, ma penso che il mio percorso là sia concluso“.

“I compagni più giovani? Ce ne sono di bravi che stanno crescendo e si stanno affacciando alla Primavera. Queste partite li aiutano a capire com’è il calcio professionistico”.