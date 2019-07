Baroni: “Non credo che Commisso arrivando a Firenze si possa privare del gioiello di casa”

Marco Baroni, ex giocatore della Fiorentina e allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del momento della società viola:

Credo che Commisso voglia fare qualcosa di importante, ha le potenzialità per farlo. Sono convinto che getterà le basi per poi togliersi delle belle soddisfazioni. È chiaro che adesso altre squadre hanno qualcosa in più come organico, ma Commisso lavorerà per migliorarla. Chiesa? È evidente che alcuni club possono mettere in seria difficoltà la Fiorentina con le loro offerte. Ma non credo che Commisso arrivando a Firenze si possa privare del gioiello di casa che i tifosi hanno visto crescere di stagione in stagione