Barone: “Vlahovic insultato, merita rispetto. Arbitro? Decisioni corrette”

Il dg viola stigmatizza gli insulti a Vlahovic e resta coi piedi per terra: "Oggi godiamo ma rimaniamo coi piedi per terra"

Dopo la vittoria della Fiorentina a Bergamo, il dg viola Joe Barone ha commentato i tre punti ottenuti dai viola: "Un risultato abbastanza importante. Vincenzo è stato molto bravo a girare la formazione con dei giocatori che hanno risposto bene in questo periodo difficile del calendario internazionale. Abbiamo contenuto il ritmo dell'Atalanta, siamo strafelici in una giornata particolare per noi americani (11/09 n.d.r.). Mi dispiace per Vlahovic, che merita rispetto: prima di tirare i rigori i tifosi cantavano cori verso Dusan e anche durante l'intervista (insulti razzisti, "sei uno zingaro" n.d.r.).