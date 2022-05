Barone su Italiano: “Ha un contratto, tra noi un grandissimo rapporto”

Barone racconta la giornata passata insieme all'allenatore Viola

"Vincenzo ha un contratto e un opzione in favore a noi. Abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Pranzo insieme? E' stata una giornata passata insieme per uscire fuori della città, siamo andati a Viareggio a parlare di calcio e non solo: delle nostre famiglie e della vita. Siamo siciliani, ci piace il mare (ride, ndr)."