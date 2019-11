Barone su Chiesa: “Vedremo se rinnoverà in futuro, ora pensiamo solo al campo e alle partite”

Arrivano da Milano altre dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine dell’assemblea di Lega svoltasi a Milano. Questa volta il dirigente viola parla dei gioielli della formazione di Vincenzo Montella: Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa e Franck Ribery:

Ho sempre seguito il calcio italiano dagli USA e ora che sono qua le impressioni ottime che avevo prima si sono confermate. Castrovilli e Chiesa? Gaetano ha rinnovato per i prossimi cinque anni. Per il futuro vediamo di costruirei qualcosa d’importante assieme a lui. Con Federico dobbiamo pensare solo al campo e alle partite. Per il rinnovo vedremo in futuro se ci sarà. Ribery e la squalifica? Il gruppo è forte e lo si è visto anche nella gara contro il Parma. Lui da tanto alla squadra e sta vivendo questo periodo abbastanza bene.