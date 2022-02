Barone nel pre: “Stop al campionato per la Nazionale? Favorevoli”

Joe Barone ha parlato a Sky nel pre partita di Spezia-Fiorentina: “Lavoriamo ogni partita per fare risultato, per la nostra città e la tifoseria. Dobbiamo fare risultato in questi 90′ perchè puntiamo a fare bene in campionato....

Redazione VN

Joe Barone ha parlato a Sky nel pre partita di Spezia-Fiorentina:

"Lavoriamo ogni partita per fare risultato, per la nostra città e la tifoseria. Dobbiamo fare risultato in questi 90' perchè puntiamo a fare bene in campionato. Fermare il campionato per la Nazionale? E' importante aiutare l'Italia a qualificarsi per il Mondiale. L'elezione in Lega? Vogliamo trovare la persona giusta, serve equilibrio tra i club".