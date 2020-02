Barone lascia lo studio Archea: “Incontro interessante, ci sono novità”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha lasciato lo studio Archea di Marco Casamonti con l’incontro ancora in corso tra Commisso, il sindaco di Campi Fossi e l’architetto. Il dirigente è infatti in direzione Roma, per impegni con la federazione. “Incontro molto interessante, ci sono molte cose nuove. Procede abbastanza bene.” Queste le dichiarazioni rilasciate con il sorriso sul volto da Barone. L’AVVISO DI COMMISSO: “NON VORREI STANCARMI…”