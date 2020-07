Barone: “Inutile parlare di futuro, procediamo uniti per i tifosi e per il campionato”

I canali ufficiali della Fiorentina hanno da poco diffuso le parole di Joe Barone, che vi proponiamo qui di seguito:

Abbiamo parlato con Mister e squadra della sconfitta col Sassuolo, trovando un gruppo molto unito. Dopo la Lazio non ce lo aspettavamo, ma ora lavoriamo per preparare la trasferta di Parma. Commisso lo sento continuamente, è dispiaciuto del risultato e della prestazione, abbiamo fatto vedere dei cali. La squadra è giovane, ci serve pazienza perché è un anno di transizione con tanti cambiamenti. Direi che giocando 3 partite alla settimana devi essere lucido e preparato, ma a noi servono risultati per finire questo campionato e fare bene. La realtà è rispecchiata dal campo, è inutile parlare di mercato e futuro. Oggi siamo concentrati, andiamo partita per partita, convinti della forza e dell’unità del gruppo. Il popolo viola è importante per noi, speriamo di poterlo vedere al Franchi il prima possibile. Ai tifosi chiedo di sostenerci con pazienza, perché daremo il massimo, uniti per dare risultati per la classifica e anche per i nostri sostenitori.