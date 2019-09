Barone: “Finalmente Pedro è qui con noi. E’ sempre stato in cima alla nostra lista”. E ringrazia i tifosi

Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pedro:

Ringrazio Pedro e la sua famiglia per il grande lavoro svolto. Finalmente Pedro è qui con noi. Ringrazio anche Daniele Pradè per il lavoro fatto. Il nome di Pedro era nella nostra lista da sempre, da quando io e Rocco abbiamo fatto una riunione in cui Daniele mi fece subito il nome di Pedro. Ha uno stile importante.

Abbiamo una sfida importante. Da venerdì Montella avrà la squadra a completa disposizione.

Ringrazio anche i tifosi. Siamo arrivati a 26mila abbonati. E’ un aspetto positivo, questo ci dà fiducia verso il nostro lavoro. Ringrazio chi ha creduto in noi. L’energia che i tifosi danno è molto importante.