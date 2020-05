Barone: “Fatichiamo a comprendere le decisioni del governo”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato intervistato da sportbusiness.com. Argomenti di discussione: l’eventuale ripresa della Serie A e il rapporto col presidente Rocco Commisso. Queste le sue parole riportate da calcionews24.com:

Ancora facciamo fatica a comprendere quali siano le decisioni del Governo per quanto riguarda lo sport e i protocolli da adottare. Abbiamo molti dipendenti in società e stiamo prendendo alcune decisioni per il prossimo futuro per quanto riguarda i nostri affari.