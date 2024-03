ECA: “Barone mancherà profondamente alla famiglia del calcio europeo”

"A nome di tutta la famiglia ECA, inviamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Barone e a tutta l'ACF Fiorentina, in seguito alla tragica scomparsa di Joe Barone avvenuta oggi. Joe è stato per molti anni una forza immensa e positiva per l'ACF Fiorentina e per tutto il calcio europeo, guidando lo sviluppo della sua amata squadra di calcio e contribuendo alla prosperità del calcio europeo. Mancherà profondamente alla famiglia del calcio europeo".