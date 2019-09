Barone: “Città piena di energia, tifosi strepitosi. Pronti per il Milan”

Joe Barone ha preso la parola in occasione di un evento legato a Unicoop. Queste le sue parole: “La città è piena di energia. I nostri tifosi sono strepitosi, contro la Sampdoria erano davvero in tantissimi. Anche la squadra è piena di energia. Oggi al centro sportivo ci siamo allenati bene. Domani effettueremo la rifinitura poi si parte per Milano, siamo pronti. Commisso tornerà in città dopo la sosta di campionato.