Barone: “Caceres tanta, tanta roba. Esperienza della Fiorentina, nella difesa a tre…”

Durante l'incontro di oggi in sala stampa, ha preso la parola anche Joe Barone. Queste le sue dichiarazioni: "Una semplice frase basta a definire Martin Caceres: 95 presenze con la nazionale dell'Uruguay, tanta tanta roba. Sono convinto che supererà i 100 gettoni con la Celeste. Ha tanta esperienza e, come si è visto la settimana scorsa, ha dato un grande aiuto alla difesa a tre della nostra Fiorentina. Ringrazio il direttore Pradè, che finalmente è riuscito ad acquistare un giocatore cercato tante volte in passato. Ovviamente ringrazio anche Martin, che ha già fatto vedere il suo grandissimo gioco".