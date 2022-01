Bargiggia: “Chapeau Pradè, ha messo Vlahovic e Juve spalle al muro”

Il giornalista: "Ora i bianconeri non possono più nascondersi, se vogliono il serbo devono pagare il prezzo stabilito dalla Fiorentina"

Ore caldissime per definire il futuro prossimo di Dusan Vlahovic. Il giornalista Paolo Bargiggia - sul proprio sito - commenta un aspetto della vicenda, l'ultima uscita pubblica di Daniele Pradè: "E’ stata una mossa calcolata. Innanzitutto per 'smascherare' il giocatore, facendogli prendere le proprie responsabilità di fronte ai tifosi e alla curva della Fiorentina, tutelando al tempo stesso il nome della società. Ma anche per mettere, oltre a Vlahovic, anche la Juventus con le spalle al muro. Ora i bianconeri non possono più nascondersi: se vogliono il serbo devono pagare il prezzo stabilito dalla Fiorentina".