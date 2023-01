Ballotta: “Domani match aperto. Jovic? Bisogna capire perché non si impegna”

"La Lazio si è rilanciata, la Fiorentina è un po' indietro, ma secondo me sarà una partita aperta ed il risultato non è scontato".

"La stagione della Lazio? Quando prendi un allenatore come Sarri il primo anno di transizione devi prevederlo, quest'anno invece i risultati stanno arrivando, anche se altalenanti. Ancora la Lazio sta perdendo comunque troppi punti con le piccole, e questo è il limite di questa squadra per arrivare ancora più in alto. Provedel? Sta giocando bene ed ha sfruttato le sue carte dopo l'infortunio di Maximiano".

Sulla Fiorentina

"Fiorentina? Ci si aspettava un partenza diversa vista anche la stagione dell'anno scorso. Italiano ha dimostrato di esser un buon allenatore, ma qualcosa di sbagliato c'è. Non so se è un problema di allenatore, giocatori o società. Son convinto però che la Fiorentina può risalire la china. Centravanti? Se ne hai uno che fa tanti gol può coprirti le toppe, ma vuol dire anche che le palle gli arrivano. Mi meraviglia il fatto che la Fiorentina stia facendo pochi gol. Secondo me le occasioni ci sono, però si concretizzano poco. Jovic? Ci si aspetta molto di più da lui. Probabilmente gli manca un po' di impegno e bisognerebbe capire perché. Un giocatore deve dimostrare chi è ogni anno, e se pensi di esser arrivato vuol dire che non hai la mentalità giusta. Terracciano? Si sta imponendo nel nostro campionato e questa è una bella soddisfazione per lui e per i portieri italiani".