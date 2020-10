Baiano spiega: “Ecco quale è il vero problema della Fiorentina”

Raggiunto da Lady Radio, l’ex capitano ed attaccante gigliato Francesco Baiano ha parlato del momento in casa Fiorentina:

L’allenatore vive di risultati ed è normale che, se questi non arrivano, sia sotto accusa. Detto questo, sono contento che Beppe Iachini sia rimasto al suo posto, merita fiducia. Il difetto di questa Fiorentina va trovato da un’altra parte: l’assenza di un vero centravanti a cui affidarsi si fa sentire eccome. I viola possono contare su tre buoni giocatori, di prospettiva, di livello similare. Ma nessuno dei tre sa tenere palla e far salire la squadra come si deve, specie nei momenti di difficoltà.