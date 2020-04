Baiano: “Retrocessione 1993? Agroppi in tv attaccava tutti. Bati un amico, giocavo per lui”

Il grande ex viola Ciccio Baiano ha ripercorso la sua carriera a NapoliSoccer.net. Ecco un’estratto dell’intervista:

“Retrocessione 1993? Ci furono tanti episodi che iniziarono a compromettere il buon campionato che stavamo facendo e il primo grande errore fu quello di mandare via l’allenatore. Radice fu esonerato ingiustamente dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Dominammo quella partita, prendemmo a pallonate gli avversari, ma perdemmo 1-0 con gol di Perrone. Il presidente non ragionò, si fece prendere dalla frenesia e si ruppe il giocattolo. Mandò via Radice ed arrivò Agroppi in un momento delicato. Nel gruppo erano presenti 3/4 giocatori molto importanti legati a Radice, che aveva portato lui e che andarono in difficoltà con Agroppi. Inoltre il nuovo allenatore era un massacratore in TV, quando era in televisione andava contro Mataresse, la Federazione e tutti. Quella Fiorentina per me è l’esempio lampante di quando si dice: “si è rotto il giocattolo” ed a fine stagione retrocedemmo in B. Maradona e Batistuta? Ricordi bellissimi. Maradona è il più grande di tutti i tempi, anche perché Pelè non l’ho visto, tuttavia non lo posso reputare il più grande di tutti i tempi, dato che secondo me ha militato solo in campionato mediocri. Con Batistuta avevamo un’intesa che andava oltre il campo, che ci ha rafforzati molto. Tra due attaccanti si crea spesso un rapporto di gelosia, antipatia e contrasto, dato che entrambi vogliono far sempre gol, mentre tra noi non c’erano questa gelosia e nessuno screzio. È stata una bella amicizia, ci frequentavamo fuori dal campo con le nostre famiglie ed il nostro rapporto era incredibile. Ricordo che io giocavo per lui, era un giocatore veramente incredibile, bastava mettergli una palla giusta e lui sfondava la porta. Credo che sia uno dei più forti stranieri arrivati in Italia”.