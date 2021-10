Baiano: “Più di Vlahovic mi preoccupa che non c’è sostituto. Venezia insidioso”

Il parere dell'ex viola sul caso Vlahovic e sulla partita della Fiorentina a Venezia

Intervenuto a Lady Radio, Ciccio Baiano ha presentato la sfida di stasera tra Venezia e Fiorentina e i temi relativi alla squadra viola: "La classifica? È troppo presto per parlarne, bisogna concentrarsi sulla gara di stasera che nasconde molte insidie. Il Venezia gioca bene, è propositiva e ha un allenatore molto bravo, in Serie A non esistono sono partite semplici. Vlahovic? Non sono preoccupato, è un professionista ma è normale che la decisione che ha preso peserà molto. Mi preoccupa piuttosto che non ci sia un sostituto. I giocatori vanno e vengono, l’importante è saperli sostituire.

Rispetto all'anno scorso la squadra ha alzato il baricentro ed è molto più propositiva, i compagni hanno fatto bene, le difficoltà di Vlahovic sono dovute al fatto che gli avversari hanno tutti gli occhi puntati su di lui perché hanno capito che è un giocatore importante. E lasciamo perdere il falso nove, si danno alibi ai calciatori se giocano male. Troppi gol subiti? Ora c’è un modo diverso di pensare il calcio, si pensa a vincere e non a pareggiare. Quindi si rischia di più in contropiede. Non è il modo di giocare che ti fa prendere gol, ma l'atteggiamento. Stasera spero di vedere Amrabat in campo, ma non davanti alla difesa, non è il suo ruolo ideale. Spero di vederlo da interno, perché ha aggressività.