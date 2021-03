Baiano: “Ora Iachini conduca la nave in porto. Poi nuovo tecnico”

Francesco Baiano è stato raggiunto da TMW per un commento sull’addio di Cesare Prandelli:

Non mi aspettavo le dimissioni di Prandelli, anche se già dopo il Benevento lo avevo visto un po’ provato. Il calcio ti mette pressione e può capitare di avvertire lo stress. Contano solo e sempre i risultati anche se le prestazioni magari sono discrete. E come allenatore alla fine sei sempre solo. La squadra comunque nelle ultime due gare ha giocato bene e pareva sulla strada giusta. Il tecnico ha valorizzato Vlahovic e anche Quarta, che ha dato sicurezza e cattiveria ad un reparto che era un po’ molle. Ci si aspettava un cambio di passo che non è arrivato ma non tutte le colpe sono del tecnico. Ora Iachini dovrà portare in porto la nave, e poi dal prossimo anno ci sarà da programmare e mettere a disposizione del nuovo tecnico i giocatori adatti.