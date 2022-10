Baiano: “La Fiorentina non può aspettare Jovic, lo vedo in difficoltà su tutto”

"Il problema di Jovic è che ha bisogno di tempo, lui in Germania giocando da sotto punta fece un campionato incredibile, ha bisogno di giocare, ma la Fiorentina non può aspettare Jovic, la squadra ha bisogno di punti, i miglioramenti ci sono ma pochi, in questo momento lo vedo in difficoltà su tutto, mi sembra che ora non sia nel gioco di Italiano. Jovic non lo vedo proprio da prima punta, ha bisogno di partire lontano dalla porta, al Real partendo da punta ha fatto male, ha bisogno di uno davanti alla Batistuta o alla Toni. Il fiuto del gol un giocatore o ce l'ha o no, poi il sistema di gioco aiuta, vedasi il Napoli. Sulla difficoltà ambientale: "Non è semplice ma il giocatore deve pensare a fare bene, penso che i ragazzi cercheranno di vincere oggi, se un giocatore ha paura di giocare ha sbagliato mestiere, se giochi con un gran pubblico davanti ti puoi esaltare, penso che i giocatori vadano in campo per vincere."