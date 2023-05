Baiano: “Jovic è insufficiente da tutti i punti di vista. La tecnica non basta”

"Fiorentina e Napoli sono scolpite nel mio cuore. Per vincere come il Napoli devi tenere i big. Anche se pure loro hanno ceduto la scorsa estate. Non facendo la Champions non puoi trattenere i migliori giocatori, come Vlahovic per esempio. Italiano sceglie le punte in base a come li vede lui. Jovic lo vedo in crescita, ma non basta. La tecnica non basta, è insufficiente sotto tutti i punti di vista, i gol va visto contro chi li fai. Io sarei deluso da una ripartenza con queste 2 punte. Poi bisogna vedere cosa ne pensa Italiano. La prima punta nel 4-3-3 è fondamentale, specialmente per il mister. Jovic si dovrebbe muovere di più per fare la seconda punta."