Baiano: “Impatto di Piatek perfetto. Italiano? I risultati non mi meravigliano”

L'ex viola Ciccio Baiano ha parlato dei due nuovi attaccanti della Fiorentina e del lavoro di Vincenzo Italiano

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano, è intervenuto ai microfoni di 30º minuto per parlare di molti temi legati ai viola. Ha iniziato parlando dei due nuovi attaccanti: "Piatek era la scelta più logica. Ha portato un giocatore che conosce molto bene il campionato italiano. L'impatto è stato importante. Però son convinto che Cabral dovrà ambientarsi un po' per raggiungere la giusta intesa. Un attaccante che sa segnare lo può fare in qualunque posto".