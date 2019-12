Baiano: “Davanti poche alternative, domenica in caso di risultato negativo mi aspetto…”

Francesco Baiano, il Ciccio grande partner di Gabriel Batistuta ai tempi della Viola di Claudio Ranieri, ha parlato a Tmw Radio anche delle vicende viola attuali. Ecco le sue parole:

La piazza è sofferente, sinceramente mi aspettavo di più un po’ da tutti, sia dalla squadra che dall’allenatore. Non mi stupirei se in caso di risultato negativo domenica sera, dopo la partita con l’Inter, arrivi quello scossone che in tanti aspettano. In campo, comunque, ci vanno i giocatori. Altro problema, poi, le poche alternative in attacco: i giocatori sono quelli…