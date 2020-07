Baiano: “Cutrone e Vlahovic, non hanno 45 anni in due: è dura fare il titolare a Firenze”

L’ex viola Ciccio Baiano è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Dopo tre mesi di stop riprendere è stata un’incognita, la Fiorentina ha fatto bene contro la Lazio e non meritava di perdere. Con Brescia e Sassuolo ha fatto un passo indietro ma ci può stare in questo periodo. Cutrone? E’ un ottimo giocatore, ha qualità. Non ci dimentichiamo mai che lui e Vlahovic non arrivano a 45 anni insieme. Dusan viene da un mezzo campionato dello scorso anno, non hanno l’esperienza per fare i titolari in una piazza come Firenze. Detto questo sono convinto che faranno benissimo entrambi, ma adesso hanno bisogno di tempo per crescere.