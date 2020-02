Badelj, tocca a te. Iachini gli darà fiducia a Udine: Milan si gioca il futuro

Milan Badelj si gioca il futuro. A partire dalla trasferta di Udine, il croato dovrà guadagnarsi il riscatto da parte della Fiorentina. Montella puntava molto su di lui, tanto che lo mandava in campo anche quando la condizione non era ottimale. Iachini lo ha lasciato recuperare, adesso vuole dargli fiducia in una gara di quelle utili ai viola per aggiungere punti alla classifica. Repubblica scrive anche che la Fiorentina per il prossimo anno ha già preso Amrabat, ma un regista servirà comunque: il futuro del croato è ancora tutto da decidere.