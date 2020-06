Gianluca Di Marzio sul proprio sito non ha dubbi: Milan Badelj dirà addio all’Italia dopo sei stagioni. Di proprietà della Lazio, l’ex Amburgo è sempre più vicino alla Lokomotiv Mosca. I russi stanno trattando con la squadra della Capitale per chiudere l’affare a titolo definitivo, siamo alle battute finali. Badelj concluderà la stagione in prestito alla Fiorentina e poi, si legge, volerà in Russia.