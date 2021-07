Babacar, malore in allenamento: riscontrato un problema al cuore

Babacar fermato da un malore in allenamento: rilevato uno spasmo cardiaco

Triste notizia quella che arriva dalla Turchia, l'ex attaccante della Fiorentina Babacar ha avuto un malore in allenamento nei primi giorni di ritiro con l'Alanyaspor. Immediatamente trasportato in ospedale, per il giocatore è stato riscontrato un problema al cuore, più precisamente uno spasmo cardiaco, un’improvvisa contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici che determina a sua volta una repentina riduzione al flusso di sangue a valle proprio come se ci fosse un’occlusione. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore nell'ospedale di Alanya. Questo il comunicato del club turco: