B. Valero: “Per sempre a Firenze. Spero che la squadra si salvi”

Borja Valero ha rilasciato un’intervista al canale Youtube spagnolo SERIE AQuiles. Le sue parole, che qui vi riportiamo tradotte e riassunte, vertono sulla pandemia e sul modo di affrontarla adottato in Serie A e in famiglia:

Dopo un anno non si è vista ancora la fine del tunnel, è stato difficile spiegare ai bambini che non potevano uscire di casa. Tutto all’inizio era incerto, anche quando ero all’Inter c’era chi era molto preoccupato e chi invece credeva che tutto sarebbe passato velocemente. Non sapevamo cosa fare. Quando la Lega ha deciso di sospendere il campionato è stato molto duro. La parte psicologica è importante per un calciatore in generale, non solo per gli effetti della pandemia. Credo infatti che lo psicologo sia una delle figure più importanti di una squadra. La gente spesso non capisce lo stress che hanno i calciatori. Ho avuto molti compagni che hanno sofferto questa situazione. Ci videochiamavamo spesso. Un aspetto positivo? Abbiamo rafforzato molto i legami interpersonali. E poi il campionato ora è molto più equilibrato. Non vado in Spagna dallo scorso Natale, ma per fortuna in famiglia tutti stanno bene. Sono molto felice di essere tornato qui a Firenze. Ormai sono 9 anni che siamo in Italia e la mia famiglia si è abituata allo stile di vita italiano, anche se non è molto diverso da quello spagnolo. I miei figli hanno passato gran parte della loro vita qui, hanno i loro migliori amici qui e per questo abbiamo deciso di rimanere a Firenze per sempre. Desideri? Spero che la squadra rimanga in Serie A, e che la pandemia si freni, in modo tale da tornare a una vita normale, soprattutto per i nostri figli.