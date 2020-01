B. Longhi: “Se Vlahovic non si perde sarà un big del campionato. Gasperini? Esagitato è chi lo insulta”

Il giornalista Bruno Longhi a Radio Sportiva:

Napoli? La situazione non è allegra nonostante il cambio tecnico. E’ una squadra in grande sofferenza, tra Napoli e Fiorentina si è visto un abisso. Forse c’è una sorta di usura, è una squadra che ha dato tanto in questi anni. Vlahovic? Vidi i due gol che segnò a Cagliari e pensai che questo è un ragazzo che ha una potenzialità incredibile, se non si perde è destinato a diventare un grande del nostro campionato. Gasperini? A Firenze è stato insultato dal primo all’ultimo minuto, ed ha risposto ai microfoni. E’ un bravo allenatore come Conte, gli esagitati sono quelli che si sono resi protagonisti degli insulti.