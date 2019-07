Avisio? No, barili: la crioterapia negli Stati Uniti

In America, il torrente Avisio, non l’hanno ancora inventato. Ma, battute a parte, il raffreddamento muscolare volto al miglioramento del recupero fisico non si ferma neanche negli Stati Uniti. E se a Moena sono le acque naturali a svolgere il compito di crioterapia, come raccontato da Radio Bruno sui campi dell’Università dell’Illinois sono invece dei grandi barili pieni di ghiaccio ad aiutare i calciatori. I giocatori si immergono direttamente dentro al termine dell’allenamento.