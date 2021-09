Atalanta, seduta individuale per Malinovskyi. Le condizioni degli infortunati

Gli ultimi aggiornamenti sui prossimi avversari della Fiorentina

Come riportato da il Corriere dello Sport, oggi l'Atalanta ha ripreso i propri allenamenti al Centro Sportivo 'Bortolotti' in vista del match di sabato con la Fiorentina. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Malinovskyi, che ha fatto un allenamento individuale, ed il giovane Piccoli, che ha lavorato a parte sul campo. Allenamento differenziato per Muriel e Zapata, sempre out Hateboer.