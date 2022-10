Atalanta-Fiorentina: fischia il migliore al Var

Massimiliano è un fischietto che dialoga molto con i calciatori e soprattutto vista la sua esperienza anche in campo internazionale ha la soglia del fallo molto alta. Non ama le proteste plateali con mani alte e gli atteggiamenti da bulli. Detto questo, visto la posta in palio e le posizioni in classifica delle due squadre è una designazione impeccabile anche perché gli altri arbitri che avrebbero potuto dirigere questa gara erano già stati designati in precedenza vedi Orsato, Mariani e Doveri . Riassumendo SAtalanta e Fiorentina sono due squadre che fanno della fisicità la loro forza, attenzione dunque per le sanzioni disciplinari e a non accentuare situazioni di poco conto. A buon intenditor poche parole .