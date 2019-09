Atalanta-Fiorentina cinque mesi dopo. Montella cerca la rivincita e la prima vittoria

Il 25 Aprile passato la Fiorentina si presentava a Bergamo per giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, unico obiettivo rimasto ad una squadra che già da tempo forniva segnali preoccupanti. Montella, subentrato a Pioli, ha tentato di guidare i ragazzi verso quella che sarebbe stata una vera e propria impresa, ma i gol di Ilicic e Gomez (con la colpevole complicità di Lafont) chiusero la stagione sportiva viola con largo anticipo. Il resto è storia, la preoccupante serie di sconfitte e la salvezza all’ultima giornata si sono trasformate nel picco più basso di una parabola che ha ripreso la sua corsa verso l’alto. Il cambio di proprietà, mister Rocco Commisso, Pradè , Franck Ribery e l’ampia campagna acquisti ci hanno condotti nel presente. Con una squadra di giovani promettenti, guidata da veterani ancora affamati, davanti ad un magnifico pubblico di circa 28 mila abbonati.

Adesso però serve la vittoria, assente da 17 partite di campionato, da quel lontano 4-1 rifilato alla Spal il 17 Febbraio. Le prestazioni incoraggianti contro Napoli e Juventus, intervallate dal black out di Genova, non bastano più. I tre punti mancano terribilmente alla squadra ed all’allenatore. Muovere la classifica permetterebbe di ritrovare una serenità propedeutica ad una crescita senza eccessive pressioni. L’Atalanta, dopo la pesante sconfitta subita in Champions League, avrà una reazione sportivamente rabbiosa, con gli ex Muriel ed Ilicic a guidare la carica. A meno di clamorose sorprese la Fiorentina si schiererà in maniera analoga alla gara di sabato, con la difesa a 3 coadiuvata da Dalbert e Lirola sugli esterni, con Ribery e Chiesa a guidare il reparto offensivo.