Assemblea Serie A, ecco Barone e Pradè: “Qui per ascoltare”. Ma manca il numero legale

Al Salone d’onore del CONI, dove è in programma l’assemblea di Lega Serie A, sono arrivati pochi minuti fa anche il dg e il ds della Fiorentina, Joe Barone e Daniele Pradé. “Andiamo ad ascoltare”, queste le brevissime dichiarazioni del dirigente romano riportate da tuttomercatoweb.com. Il club viola si aspetta che il recupero della gara con l’Udinese possa essere fissato domenica, ma non in orario serale. Delle venti società, solo in nove si sono presentate e ne servono 14 per arrivare al numero legale valido. La riunione, che nel frattempo è iniziata, a questo punto sarà una chiacchierata informale.