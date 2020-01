Aronica: “La Fiorentina ha svoltato con Iachini. Contro i viola dovrà essere una battaglia”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ilnapolionline.com:

“Per ora tutte devono essere le gare della svolta, ogni partita può dare quel quid in più per cercare di passare ad un trend positivo. Già da oggi il Napoli deve raccogliere le energie per ottenere un risultato positivo che possa portare entusiasmo e serenità. Dopodiché testa al campionato, dove si affronterà una squadra che ha cambiato allenatore e secondo me ha avuto la svolta. Ci sarà da battagliare, perché la Fiorentina si difende bene e consente poco”.