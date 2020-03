La nuova vita di Aquilani: “Una fortuna lavorare con Iachini. Amo il calcio offensivo”

Ospite di un’intervista con Roma Tv, Alberto Aquilani ha parlato anche del suo presente da collaboratore di Iachini nella prima squadra della Fiorentina: “Quando ho deciso di smettere di giocare sapevo di volermi lanciare in questa avventura. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi allenatori e soprattutto negli ultimi anni della carriera ho approfittato per studiarli e imparare da tutte le culture. Ho iniziato dall’Under 18 con l’obiettivo di migliorare i ragazzi come calciatori e come uomini. Ora come collaboratore tecnico della prima squadra gli obiettivi sono diversi. Ho la fortuna di lavorare con Iachini che mi sta dando qualcosa di importante. Come quando giocavo prediligo un calcio propositivo e di fraseggio ma ovviamente non puoi non pensare anche alla fase difensiva”.