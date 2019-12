Aquilani: “Felice di essere a Firenze. Le scorciatoie non esistono”

Albero Aquilani, allenare dell’Under 18 della Fiorentina, ha parlato durante la festa di Natale del settore giovanile viola al Tuscany Hall:

Ho vissuto tre anni fantastici a Firenze. Ero felice quando ho avuto l’opportunità di tornare. Non vedevo l’ora di iniziare. La categoria è nuova per me, per i ragazzi e per la Fiorentina. Deve essere sempre rispetto nei ruoli. Cerco di trasmettere ai ragazzi il mio sapere e di essere un amico. Spero di poter insegnare loro giocare a calcio. Sono stato fortunato a giocare in grandi squadre, per questo motivo ho prima creare una scuola calcio a Roma e poi iniziare nel settore giovanile. Ai ragazzi dico che le scorciatoie non esistono. Per arrivare in alto esiste solo la via del sacrificio e del lavoro. Poi chi ha più qualità e talento lo deve sviluppare, ma senza lavoro non si arriva da nessuna parte.