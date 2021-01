Aquilani: “Bene il primo tempo, abbiamo preso gol nel momento migliore. Siamo contenti comunque”

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha preso la parola ai microfoni di Sportitalia dopo la finale di Supercoppa Italiana:

“Mi soffermo sul fatto che i ragazzi devono imparare a giocar bene, per avere più possibilità di vincere e di migliorare. In queste categorie ci sono individualità che fanno la differenza, l’Atalanta ne ha molte e sono stati bravi, ma noi andiamo avanti e siamo lo stesso contenti. I primi 45′ sono stati giocati molto bene, siamo andati sotto nel nostro momento migliore. Poi male a inizio ripresa, ci siamo ritrovati, abbiamo avuto occasioni ma poi abbiamo preso di nuovo gol. Finalmente adesso si riparte, mi auguro che i ragazzi mantengano il ritmo e trovino le forze per giocare due volte a settimana, non è nella norma per i Primavera. Ma sono contento e orgoglioso di loro, penso solo a farli crescere”.

