Antonelli: “Chiesa in bilico, ma Pradè ha sempre in serbo il colpo last minute”

L’operatore di mercato Stefano Antonelli ha parlato a TMW anche della situazione della Fiorentina. Si è espresso in particolare sul momento delicato attorno a Federico Chiesa:

Conosco bene Pradè, è un dirigente che studia il mercato fino in fondo e sa di avere un club importante dietro. È uno che ha sempre pronto il colpo last-minute, sa bene che deve prendere un attaccante e deve fronteggiare la situazione Chiesa perché le trattative sono imprevedibili. E mi pare che in questo momento la Juve non stia riuscendo a vendere, quindi credo sia complicato che arrivino al calciatore. E poi aggiungo i complimenti per Iachini, secondo me un valore aggiunto per la rosa.