Antognoni ricorda Pietro Vuturo: “Ha trasmesso alle nuove generazioni valori positivi”

Il club manager viola Giancarlo Antognoni è intervenuto a Radio Bruno per ricordare il tifoso viola Pietro Vuturo, scomparso oggi: “È un momento di commozione, Pietro era una persona con cui potevi parlare tranquillamente. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando iniziavano gli ultrà ed era giovanissimo: io iniziavo il percorso in campo e lui era già sulla balaustra. Quando se ne va uno di quei ragazzi, uno di quelli che facevano parte di quella tifoseria, io perdo sempre qualcosa; ma non solo io credo, perdiamo qualcosa un po’ tutti. Pietro ha sicuramente trasmesso alle nuove generazioni di tifosi viola valori positivi in tutti i sensi, in particolare il fatto che tifare per la propria squadra è fondamentale, ma deve esserci a fianco anche il rispetto per i tifosi avversari”.