Antognoni: “Dobbiamo creare di più. Inizia un mese importante”

Così Giancarlo Antognoni ai microfoni di Italia 7 nel post gara contro il Bologna:

Una buona partita ma purtroppo è finita 0-0. Si lavora sempre per cercare di vincere le partite, dobbiamo creare più occasioni da gol però non dimentichiamoci che ci sono anche gli avversari. E’ sempre un’incognita ripartire dopo la sosta. Dobbiamo guardare avanti, adesso abbiamo 5 partite importanti in questo mese.