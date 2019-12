Antognoni: “Coppa Italia obiettivo primario, la squadra è motivata. Montella? Fiducia”

Giancarlo Antognoni, club manager viola, ha parlato a Raisport prima di Fiorentina-Cittadella: “Abbiamo la possibilità di uscire dalla crisi, siamo in un periodo negativo, stasera possiamo passare il turno. Sarà una partita difficile come tutte, ma ci sono fiducia e volontà di proseguire in Coppa Italia, un obiettivo primario. In campionato tre sconfitte di fila non sono facili da digerire, ma ho visto la squadra motivata e i risultati arriveranno. In questo momento siamo in debito a livello mentale, speriamo di riprenderci, anche perché poi c’è un trittico complicato in campionato. Critiche a Commisso? Non mi risultato. Ha giustamente dato fiducia a Montella come tutti noi, proseguiamo tranquillamente con Vincenzo sperando di ottenere qualche risultato positivo. Europa League? La classifica è avara, ma siamo tutti lì, ma ora è un discorso un po’ complicato, siamo in ritardo sulla tabella di marcia”.