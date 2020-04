Antognoni commosso: “Quanti auguri… grazie a tifosi viola, al presidente e a tutti gli altri”

L’Unico Dieci non si dimentica mai, soprattutto nel giorno della nascita. Giancarlo Antognoni ha risposto così su Instagram alla valanga di auguri ricevuti nelle ultime ore per il suo 66° compleanno: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto e mi stanno facendo gli auguri che sono veramente una marea. Grazie innanzitutto ai tifosi che sono sempre nel mio cuore, al nostro grande Presidente Commisso, a suo figlio Joseph, Joe Barone per poi continuare con Il Presidente FIFA Infantino, Presidente Gravina, Presidente Malagò Presidente UEFA nostro sindaco Nardella e a tutti gli amici calciatori e non. Grazie di cuore”.

Successivamente Antognoni ha preso la parola anche attraverso i canali social ACF: “Volevo ringraziare tutti i tifosi viola che attraverso i siti che trattano di Fiorentina mi hanno fatto una valanga di auguri. Sono commosso dal profondo del cuore, volevo ringraziarvi di nuovo per l’affetto che mi avete dimostrato di nuovo anche quest’anno. Mi auguro di rivederci presto allo stadio, sempre Forza Viola!”.