Antognoni euforico: “Centro sportivo vale come l’acquisto di un campione”

A margine della presentazione del nuovo centro sportivo, Giancarlo Antognoni ha detto a violachannel: “Alla Fiorentina mancava un progetto come questo, equivale all’acquisto di un giocatore importante. Avere a disposizione una struttura unica per tutte le squadre, permette di lavorare in un modo diverso. Per un ragazzo delle giovanili lavorare accanto ai campioni è di stimolo e di insegnamento. Questi investimenti valgono anche più l’acquisto di un grande giocatore perchè ti permette di coltivare e crescere al meglio i tuoi talenti”. Sulla squadra: “Siamo reduci da due settimane non positive, ma l’arrivo del presidente può darci la giusta verve che ci serve anche per la partita di sabato. Stasera festeggeremo tutti insieme il suo compleanno”.